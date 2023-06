Beatrice Egli: Zuckersüße Beichte

Beatrice Egli könnte derzeit kaum glücklicher sein. Die erfolgreiche Schlagersängerin tritt am Donnerstag in Fulda auf und freut sich schon wahnsinnig auf ihre Fans. "Jede Stadt hat ihre eigene Energie, ihre eigene Stimmung. So wird jeder Konzertabend unvergleichlich schön", schwärmt sie im Interview mit der "Fuldaer Zeitung". Und sie hat sogar eine Überraschung im Gepäck!