Benjamin Zephaniah: Der Serien-Star stirbt an Hirntumor

Vor acht Wochen wurde bei Benjamin ein Hirntumor diagnostiziert. Leider hat der 65-Jährige den Kampf gegen die Krankheit verloren. Das verkündeten seine Angehörigen auf Instagram. "Benjamin war ein wahrer Pionier und Innovator. Er hat der Welt so viel gegeben", hieß es in dem Statement. "Benjamins Frau war in den letzten Stunden und zum Zeitpunkt seines Todes an seiner Seite. Wir teilten die Welt mit ihm und wir wissen, dass viele aufgrund dieser Nachricht schockiert und traurig sein werden."