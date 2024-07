Benji Gregory: Die Beileidsbekundungen häufen sich

Benji Gregory (†46) wurde im Alter von nur 8 Jahren weltberühmt: In der Sitcom "Alf", die von 1986 bis 1990 im TV lief, spielte er Brian, den besten Freund von Alf. Jetzt ist der Schauspieler tot. Mit nur 46 Jahren wurde er am 13. Juni, gemeinsam mit seinem Hund Hans, tot in seinem Auto auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in Arizona gefunden, wie seine Schwester Rebecca gegenüber "TMZ" bestätigt. Die genaue Todesursache ist allerdings noch unbekannt.

Offenbar litt der ehemalige Kinderstar an Depressionen, bipolaren Störungen und einer Schlafstörung, wie seine Schwester ebenfalls berichtet. Sein Umfeld denkt, dass er in seinem Auto einschlief und an einem Hitzschlag im Auto starb. Ob das stimmt, wird noch geprüft. Der Tod von Benji war sowohl für Familie und Freunde als auch Fans ein großer Schock. Jetzt nehmen sie im Netz Abschied.