Beth Ditto: Abnehm-Hammer!

ist kaum wiederzuerkennen! Als die Sängerin 2006 ihren großen Durchbruch schaffte, hatte sie noch einige Extra-Pfunde auf den Rippen. Heute ist sie so schlank wie noch nie.

Beth Ditto: Neue Figur wegen Hochzeit?

Beth Ditto war unzufrieden mit ihrem Look

Früher wog Beth Ditto bei einer Größe von 1,57 Metern stolze 110 Kilo. Doch schon 2009 verkündete die Musikerin, dass sie unbedingt abspecken will. "Ich bin einfach nicht zufrieden mit meinem Aussehen. Ganz besonders, was mein Gewicht angeht. Ich bin zwar nur 1,57 Meter groß, wiege aber 110 Kilo", erklärte sie damals gegenüber inTouch.

Nur ein Jahr später zeigte die Waage schon einige Kilo weniger an. "Ich habe schon fast 15 Kilo abgenommen. Von 110 auf 95 Kilo", so Beth Ditto stolz. Danach wollte sie Schluss machen: "Mehr will ich aber nicht mehr. Sonst seh’ ich bald zu dünn aus." Doch wie es aussieht, ist daraus nichts geworden.

Die Sängerin zeigt sich schlank wie nie

Denn heute wirkt die 37-Jährige noch schlanker. Auf einem Foto bei zeigt sie ihre Hammer-Figur.

Ein Beitrag geteilt von Beth Ditto (@bethditto) am Jul 19, 2018 um 3:50 PDT

Wow, die Fans kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. "Du siehst fantastisch aus", kommentieren sie begeistert.

Ihr Diät-Geheimnis

Heute sollen mehr als 20 Kilo gepurzelt sein. Das Geheimnis von Beth Ditto? Sport und gesunde Ernährung. "Nur weil ich fett bin, muss ich mich ja nicht beschissen ernähren. Ich versuche Zucker zu vermeiden, weil der nicht gut ist", so der kleine Star.