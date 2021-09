Bill Kaulitz: Er hat die Liebe in Paris gefunden

Wie Bill mit einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts zeigt, kann er von Paris einfach nicht genug bekommen! So teilt er nun ein Bild von sich, welches ihn vor dem beleuchteten Eifelturm zeigt! Dazu kommentiert der "Tokio Hotel"-Star: "Paris Love". Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! "Super schönes Bild! Und tolles Outfit Bill! Wünsche dir viel Spaß in Paris" sowie "Du siehst einfach wie immer mega aus! Ein super cooles Outfit und ne großartige Attitüde!", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Bill finden lassen! Mehr Begeisterung geht kaum! Ob der Sänger wohl noch mehr Bilder von seinem Aufenthalt in Paris teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...