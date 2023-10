Bill Kaulitz: Fiese Klatsche für Bruder Tom!

In der ProSieben-Sendung "taff" schießt Bill gegen seinen Zwillingsbruder: "Man sagt ja: 'Never meet your idols.' Daran halte ich mich ein bisschen. Das Ding ist ja auch, bei Tom sind auch immer viele enttäuscht. Immer wenn die Fans kommen und sagen 'Hallo', und dann kommt Tom und dann denken die so: 'Ach, so geil ist er doch nicht.'"

Weiter verrät Bill, wer denn seine Idole seit seiner Kindheit waren: "Ich war Riesen-Steven-Tyler-Fan, als ich aufgewachsen bin. Ich war riesengroßer Nena-Fan, als ich sechs Jahre alt war. Darum, wir haben das, glaube ich, alle. Adele natürlich, liebe ich, Britney Spears." Ob der "Tokio Hotel"-Sänger seine Idole alle getroffen hat, verrät er nicht.