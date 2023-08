Bill Kaulitz gibt zu: Er ist Fan von Verena Kerth & Marc Terenzi!

Dass Bill Kaulitz großer Fan von Gossip jeglicher Art ist, ist nichts Neues mehr. In der neuen Podcast-Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" spricht der Tokio-Hotel-Frontmann nun die aktuellen Schlagzeilen rund um Verena Kerth und Marc Terenzi an. "Die beiden trinken mal gern einen über den Durst", merkt Bill an und schlägt seinem Bruder Tom vor, die beiden mal auf einen Drink einzuladen, woraufhin Tom anmerkt: "Die sind sehr durstig."

Doch Bill findet das sehr sympathisch und würde gern mehr von Verena Kerth und Marc Terenzi sehen - beispielsweise im "Sommerhaus der Stars", schlägt er vor. Wie Bill findet, wären Marc und Verena das perfekte Paar für die RTL-Show. Ob sie sich das für's nächste Jahr vielleicht noch einmal durch den Kopf gehen lassen? Es bleibt spannend...