Bill Kaulitz: Jetzt packt er über seine dunkle Vergangenheit aus

Dass all das die Band belastete ist nicht verwunderlich. Weiter lässt Bill Kaulitz durchsickern, dass "Tokio Hotel" in machen Zeiten ganz schön auf der Kippe stand: "Also ich glaube, es gab auch ganz viele Momente, wo wir keinen Bock mehr hatten, wo wir keine Inspiration mehr hatten, wo wir unseren Namen selber nicht mehr hören könnten, wo es auch ungewiss war, wie es weiter geht mit der Band. Ich glaube, wir haben nie darüber nachgedacht, uns aufzulösen, aber es waren auf jeden Fall Pausen nötig". Dann können die Fans ja gespannt sein, wie sich das alles in ihrem neuen Album widerspiegelt.

