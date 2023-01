Bill Kaulitz: "Let's Dance"-Hammer! Jetzt ist es raus

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" werden Bill und Bruder Tom von einem Fan gefragt, ob sie lieber für immer in Rätselversen sprechen, für immer tanzend fortbewegen oder bei jedem Lachen in Ohnmacht fallen würden. Schnell einigen sich die Zwillinge, dass tanzen am wenigsten schlimm sei. "Ich sehe eh so aus, als ob ich den ganzen Tag tanze. Ich komme so daher geschwebt", findet Bill.