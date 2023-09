Bill Kaulitz: Schlimmer Unfall in Los Angeles!

Kurz bevor es nach München ging, wollte Bill seinen Koffer ins Auto tragen. Doch dann rutschte er plötzlich ab und riss sich seinen kompletten künstlichen Fingernagel ab. "Es war dann so, dass der lange aufgeklebte Fingernagel den kompletten Naturnagel aus dem Bett herausgehebelt hat. Mein ganzer Nagel ist nach oben weggeklappt. Rohes Fleisch, Blut!", erzählt Bill in der neuen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Zwar verband er die Wunde sofort. Doch: "Mit einer offenen Wunde darf man normalerweise nicht reisen", so Tom. Bill versuchte alles, um seinen blutdurchtränkten Verband vor den Flughafenmitarbeitern zu verstecken. In Deutschland angekommen suchte er sofort medizinischen Rat. "Es kamen zwei Ärzte in mein Hotelzimmer und die meinten: 'Sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Sie müssen operiert werden."