Bill Kaulitz: "Toxisch"! Er hat einfach kein Glück in der Liebe

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" spricht Bill mit Zwillingsbruder Tom über mögliche Gründe, warum in Amors Pfeil bislang noch nicht getroffen hat: "Du vertraust leicht.", sagt Tom und erklärt, dass sich sein Bruder selten die Frage stelle, ob es sein Date eventuell nur auf seine Berühmtheit abgesehen habe. "Es ist eher das Gegenteil. Es ist schwieriger, einen Mann zu finden, der das mitmacht. Die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, die haben irgendwann gesagt. 'Ich kann das nicht. Ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen'", sagt Bill dazu und verrät weiter, dass es daran wirklich oft scheiterte: "Das ist für mich die größte Herausforderung, einen Mann zu finden, der die Eier hat zu sagen: Ich nehme den berühmten Bill und die ganze Scheiße, die da dran hängt."

Dass sich jemand nur mit ihm treffen wollen würde, weil er berühmt ist, kann sich Bill deshalb nur schwer vorstellen. "Es ist selten, dass ich jemanden wirklich toll finde. Und noch ein zweites, drittes, viertes Mal sehen will. Und wenn das so ist, bin ich so Feuer und Flamme, dass ich alles andere ausblende. Und dann wird's toxisch.", weiß Bill auch.