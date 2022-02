Bill Kaulitz & Lars Tönsfeuerborn: Jetzt ist es raus!

Via "Instagram" teilt Bill Kaulitz nun ein Foto von sich, auf dem er sich so glamourös wie schon lange nicht mehr präsentiert. Zu dem extravaganten Foto kommentiert er: "I feel the rush without your touch". Für die Anhänger des Sängers eine eindeutige Botschaft! So sind sie der Meinung, dass Bill mit dem Satz die Lyrics zu einem seiner neusten Werks ausplaudert! Sie kommentieren: "Ist das etwa ein Spoiler für die Lyrics?" sowie "War das ein kleiner Spoiler?" Aber nicht nur den Bill-Anhängern scheint das Bild des Sängers zu gefallen. So ist unter dem Foto auch ein "Like" von Ex-"Prince Charming" Kandidat und Gewinner Lars Tönsfeuerborn zu finden! Verbindet die beiden wohl noch mehr als nur ihr Promistatus? Oder will Lars den "Tokio Hotel"-Star für ein neues Podcast-Projekt gewinnen? Wir können jedenfalls gespannt sein, wie es bei den beiden weiter geht...