Bill Kaulitz verrät: Das ist sein größtes Dating-No-Go

"[Um] mit mir zusammen zu sein, braucht es schon Eier, weil ich komme ja nicht mit so leichtem Gepäck, sag’ ich mal", verrät Bill Kaulitz gegenüber "RTL". Mit diesem Druck sollte sein Zukünftiger umgehen können.

Aber was geht für den 34-Jährigen so gar nicht? "Ich finde nichts schlimmer als geizig zu sein. Das ist ein totaler Abturner.", ist sich Bill sicher. Womit er auch überhaupt nicht klarkommt: Wenn der Typ keine Manieren hat. Das sind eigentlich Dinge, die sich finden bzw. nicht finden lassen sollten, oder?

Oder hat Bill sogar schon jemanden an der Angel? "Momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so", sagt er und verrät, dass sein Crush in Deutschland lebe. Auf die Frage, ob man ihn vielleicht schon mal in der Öffentlichkeit gesehen hat, antwortet Bill: "Vielleicht, vielleicht." Es bleibt spannend, ob mehr daraus wird...