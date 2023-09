Bill Kaulitz: Zurück zum Ex-Freund!

Mit zu den Gratulanten gehörte Bills Ex-Freund, wie er berichtet: "Wieder der Allererste, der mir geschrieben hat, war mein Ex-Ex-Freund. Wo ich jetzt gedacht hab – hm, was ist das wohl für ein Zeichen?" "Das ist überhaupt kein Zeichen. Dass du das jedes Jahr wieder denkst.", antwortet Bruder Tom nur. Was in der Nachricht stand? "Happy Birthday mit Kuss-Smiley", verrät Bill. Und das war noch längst nicht alles! Wie der 34-Jährige weiter erzählt, habe er bereits vor einigen Tagen eine Nachricht von ihm erhalten, in der stand: "Ich wollte dir nur sagen, dass du einen besonderen Platz in mir hast. Und ich denke oft an dich", liest Bill vor. "Meine Empfehlung an dich ist: Schließ mit dem Thema mal ab", rät ihm Tom. Der hält es nämlich für keine gute Idee, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben.

Ob Bill sich noch einmal mit seinem Ex treffen wird? Das verriet er nicht...