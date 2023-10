Bill & Tom Kaulitz: Bestechungsskandal bei "The Voice"! Thore Schölermann deckt auf

Während Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella sich noch in den Garderoben auf die Blind Auditions vorbereiteten, nutzten Bill und Tom die Gelegenheit, um das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Kurz vor der Aufzeichnung verteilten sie Fähnchen und T-Shirts mit "Team Toll"-Aufdrucken. Doch Moderator Thore Schölermann kam den beiden auf die Schliche. "Was machen Tom und Bill im Studio vor der Sendung?", fragt er sich in einem kurzen Clip auf Instagram. Als er die Tokio Hotel-Zwillinge konfrontiert, antworten sie nur hektisch: "Gar nichts! Wir haben nur geprobt!" Wer's glaubt... Thore auf jeden Fall nicht. "Bestechungsskandal bei 'The Voice of Germany'!", schreibt er zu dem witzigen Video in seiner Story.