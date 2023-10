Bill Kaulitz & Giovanni Zarrella: "Lügner!" Eklat bei "The Voice"

In der letzten Folge wollte Kandidatin Desirey mit dem Song "You Broke Me First" bei den Blind Auditions überzeugen. Giovanni und Bill und Tom Kaulitz buzzerten für die 20-Jährige. "Da kam so viel bei uns an. Du hast es sehr gut gesungen und sehr eigen. Du hast eine ganz krasse Stimmfarbe. Ich finde dich vor allem wahnsinnig modern", schwärmte der Tokio Hotel-Frontmann. Auch Giovanni sieht viel Potenzial. "Es gibt viele tolle, besondere Töne in der deiner Stimme. Eine ganz eigene Stimmfarbe. Man würde dich sofort raushören, aber es sind auch noch viele Defizite", so der Schlagersänger ehrlich.

Doch für welches Team entschied sich Desirey? Eigentlich wollte sie mit Shirin David zusammenarbeiten. "Shirin ist schon Team Toll", stellte Bill klar. "Ich kenne Shirin ganz gut. Ich kann sie sonst auch mal anrufen." Bill fuhr sogar noch härtere Geschütze auf. "Trinkst du Champagner?", versuchte er sie zu locken. "Ich trinke gar nicht", antwortete sie trocken. Nachdem Giovanni "Ich auch nicht" einwarf, entschied sich die Duisburgerin für sein Team. Autsch!