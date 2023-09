Bill & Tom Kaulitz: Eklat im Flugzeug! Es ist so peinlich

Bill und Tom reisten - natürlich - in der First Class. "In der ganzen Kabine gibt es nur einen Zweiersitz. Wenn du Privacy haben willst, kannst du da so eine kleine Wand hochfahren", erzählt Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Aber das ist eigentlich der Sitz für Leute, die zusammen reisen. Für ein Pärchen oder Zwillinge." Doch die beiden hatten dummerweise andere Tickets. Für die Crew kein Problem. Sie schlugen vor, dass sich die Kaulitz-Twins auf den Doppelstuhl setzen. Gesagt, getan. "Ich hatte schon meine Nüsschen gefuttert. Wir hatten uns schon eingerichtet. Ich hatte schon meine Schuhe aus", so Tom weiter.

Doch dann kam es zum Eklat mit einer anderen Passagierin. "Sie habe ich ja sofort gefressen. Drei Flugbegleiter haben sie sofort in Empfang genommen und gesagt: 'Wo sitzen sie denn? Wir haben ein bisschen umarrangiert.' Und sie gleich zu mir: 'Entschuldigung, das ist mein Sitz!'" Die Dame und ihr Freund wollten keine Kompromisse eingehen. "Sie haben darauf bestanden, zusammenzusitzen. Das bedeutete, dass ich in dem Doppelsitz mit ihr zusammen sitzen musste. Tom musste gehen, damit sie mit dem Gang dazwischen ihren Freund gegenüber sitzen kann. Wir saßen jetzt alle auseinander. "

Ein Unding für die Brüder! "Ich war mit ihr in diesem Doppelsitz, was ich super unangenehm finde. Ich habe sofort meine Trennwand aus Protest hochgemacht. Ich war so angepisst!", schimpft Bill. Und auch Tom war sauer. "Ich konnte sie gar nicht mehr angucken. Ich dachte mir nur: Was habt ihr jetzt davon? Jetzt hat keiner hat jetzt das, was er wollte. Alle sitzen auseinander und ich musste meine Sachen nochmal packen." Nach einem entspannten Flug klingt das definitiv nicht...