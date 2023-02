Bill & Tom Kaulitz: Große Trauer um ihren besten Freund! Ihr Herz ist gebrochen

Via Instagram teilt Bill nun mit, dass Capper gestorben ist. "Danke, dass du auf uns aufgepasst hast, dass du uns so viel über das Leben und die Liebe beigebracht hast. Danke, dass du über 15 Jahre unser bester Freund warst", schreibt der Tokio Hotel-Sänger zu einiger Bildern und Videos. "Wir können uns ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Es war die schlimmste Nacht, in der wir dich gehen lassen mussten. Wir werden dich immer vermissen. Wir lieben dich so sehr, Capper!"