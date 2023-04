Bill & Tom Kaulitz: "Tatort"-Hammer! Damit hätte niemand gerechnet

Auch Bruder Tom ist Feuer und Flamme. "Als Zwillingduo. Das würde ich gerne machen!" Die beiden haben auch schon genaue Vorstellungen, wie ihre Rollen sein sollen. "Ich möchte ein böser, korrupter sein. Ich bin involviert im Drogenmilieu", sagt Bill. Und Tom fügt hinzu: "Du bist mittlerweile so schlecht beim Schießen, dass dir unser Oberkommissar die Waffe abgenommen hat und du nur noch so ne Holzwaffe haben darfst." Er will dagegen der gute Cop sein. "Ich bin immer hin und hergerissen. Ich bin eigentlich ein Guter und ab und zu decke ich dich, weil du mein Zwillingsbruder bist." Vielleicht kann Jasna ja ein gutes Wort bei der ARD für die Kaulitz-Zwillinge einlegen...

