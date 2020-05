Als sich Billy Warlock und Erika Eleniak bei „Baywatch“ 1989 das erste Mal in die Augen sahen, funkte es nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Die beiden Serienstars wurden schnell zum heißesten Traumpaar der Fernsehwelt der 90er Jahre. Zwei Jahre standen die beiden sexy Rettungsschwimmer gemeinsam vor der Kamera und sorgten für erotische Momente im Paradies, doch mit dem Abschied von „Baywatch“ ging auch das Liebes-Aus einher. Was macht der Herzensbrecher Billy Warlock heute?

Billy Warlock & Erika Eleniak: Traumpaar von „Baywatch“

Als Billy Warlock 1989 der Durchbruch als Eddie Kramer bei „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ gelang, stand die Frauenwelt Kopf. An der Seite von sexy Badenixen und Rettungsschwimmern wie Yasmine Bleeth und Jeremy Jackson vedrehte der gelernte Stuntman aus dem kalifornischen Gardena den Strandschönheiten zwei Jahre lang die Köpfe. Am Ende kam der Abschied früher als gedacht. Bereits nach zwei Staffeln verabschiedete sich Billy Warlock aus Malibu und brach damit auch seiner Serienkollegin Erika Eleniak das Herz.

Nach „Baywatch“ wurde Billy Warlock Seifenoper-Star

Nach seinem überraschenden Abschied von „Baywatch“ 1992 kehrte der Schauspieler zurück zu seinen Seifenoper-Wurzeln. Bereits lange vor seinem großen Durchbruch mit „Baywatch“ stand Billy Warlock in den frühen 80er Jahren für die Soap „Zeit der Sehnsucht“ vor der Kamera. 2005 kam es dort zum langersehnten Wiedersehen mit seiner Rolle als Frankie Brady. Auch in „General Hospital“ (1997-2003), „Schatten der Leidenschaft“ (2007-2008) und „Jung und Leidenschaftlich“ (2010) bewies der Frauenschwarm immer wieder sein Romantik-Potential. Seit einem letzten Auftritt in „Liebe, Lüge, Leidenschaft“ 2010 muss die Frauenwelt leider auf den Charmeur verzichten, denn Billy Warlock hat der Kamera endgültig den Rücken zugekehrt. Stattdessen widmet er sich heute einer ganz anderen Leidenschaft. In den Bergen von Telluride in Colorado lebt und arbeitet der einstige Filmstar als Ski-Lehrer.

Merry Xmas everybody from Telluride Colorado ! pic.twitter.com/qngNtRzEwh — Billy Warlock (@BillyWarlock) December 24, 2013

Billy Warlock heute: Glückliche Ehe mit Frau Julie Pinson

Statt auf seine Karriere konzentriert sich Billy Warlock heute lieber auf seine Ehe. Natürlich ist die Frau, die den Charmeur endlich zähmen konnte, ebenfalls eine bildschöne Schauspielerin. Am Filmset von „Schatten der Leidenschaft“ verliebte sich Billy Warlock in seine Kollegin Julie Pinson. Im August 2006 gaben sich die beiden Verliebten das Ja-Wort.

Nachdem Billy Warlock viele Herzen brach, ist er seiner Frau Julie Pinson heute treu Foto: Getty Images

Für den Schauspieler ist es der zweite Anlauf vor dem Traualtar, denn bereits in den 80er Jahren scheiterte seine erste Ehe mit Kollegin Marcy Walker. Statt weiter Herzen zu brechen, genießt Billy Warlock heute lieber gemeinsam mit seiner Frau das beschauliche Leben in Colorado. Wenn das mal kein Happy End ist...

