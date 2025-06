Bittere Konsequenz nach dem Überfall: Geissens stoppen Millionen-Projekt

Die Bilder ihrer pompösen Villen sind für Fans der Geissens längst Kult – doch nun steht eines ihrer größten Bauprojekte plötzlich still. Carmen und Robert Geiss haben sich nach dem schockierenden Raubüberfall Mitte Juni dazu entschieden, die Arbeiten an ihrer neuen Traumvilla in Saint-Tropez vorerst einzustellen. Die Angst sitzt tief – und das Vertrauen ist erschüttert.