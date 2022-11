Boris Becker: 10 Millionen Euro! Geldsegen nach dem Knast

Von wem die Rede ist? Von unserer Tennislegende Boris Becker, die in einem Londoner Gefängnis eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren absitzt wegen Insolvenzstraftaten. Noch. Denn angeblich arbeiten die Anwälte an einer Abschiebung nach Deutschland. Gute Führung und soziales Engagement sind Pluspunkte auf seinem Entlassungskonto. Was kaum jemand für möglich gehalten hätte: Draußen wartet das Glück auf ihn...

