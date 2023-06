Boris Becker: Aufschlag in sein neues Leben

In einer der ersten Reihen sitzt Beckers Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, sie himmelt ihn verliebt an, als der Ex-Tennisprofi über die gemeinsame Zukunft spricht. "Ich bin nach Italien gezogen. Meine Freundin ist Italienerin – und ich bin quasi in ihr Heimatland gezogen. Meine Mutter hat immer gesagt: 'Happy wife, happy life.' Ich habe das jahrelang nicht verstanden, aber werde das jetzt besser machen." Becker gibt sich geläutert: "Ich habe gelernt, zuzuhören." Einmal verhaspelt er sich und redet sogar schon von "meiner Frau". Aber eine Hochzeit steht noch in den Sternen. Dafür muss erst mal die Scheidung mit Ex-Gattin Lilly Becker durch sein.

Egal. Becker will wieder die Nummer eins werden. Geplant sind eine Mode-Linie sowie eine Tennis-Akademie. Das geht aber nur, wenn die Privatinsolvenz hinter ihm liegt. "Es ist nicht mehr viel, es ist überschaubar. Ich hoffe, bald gute Nachrichten zu verkünden." Und weiter: "Ich bin aus dem Gröbsten mit meiner privaten Insolvenz raus."

Boris Becker platzt wieder vor Selbstbewusstsein. Er freut sich auf Dolce Vita in Bella Italia. Wie heißt es so schön: neues Spiel, neues Glück.

