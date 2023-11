Boris Becker: Hochzeit mit seiner Lilian! Allerdings nur unter einer Bedingung

Dass ihr zukünftiger Ehemann ihr all das ebenfalls bieten muss, versteht sich von selbst! Also muss Boris arbeiten. Er hat schon angefangen. Und als Sportkommentator verdient er nicht schlecht. Doch es muss noch besser werden. Vielleicht hat Becker deshalb jetzt einen neuen Job als Tennistrainer angenommen. Als "Supercoach" des dänischen Tennisprofis Holger Rune wird Becker in Zukunft bei ausgewählten Turnieren dabei sein. Eine neue Geldquelle also.

Jetzt nur noch das Geld zusammenhalten – und dann steht einer Traumhochzeit mit seiner Lillian sicher nichts mehr im Wege. Und nicht nur die wird sich freuen, besonders Boris' Mutter Elvira könnte dann nicht glücklicher sein. Denn dass ihr einziger Sohn endlich wieder auf den richtigen Weg findet, mit einer liebenden Frau – das ist ihr größter Wunsch.