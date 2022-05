Boris Becker: Jetzt zeigen seine Ex-Frauen ihr wahres Gesicht

Das klingt zwar anrührend (wenn auch arg dick aufgetragen, vor allem wenn man weiß, wie Lilly sonst über Boris und seine anderen Frauen spricht), dennoch fällt noch etwas auf: In Lillys ach so frauensolidarischer Aufzählung fehlt Angela Ermakova – die Mutter von Boris’ Tochter Anna kommt in Lillys schöner neuer Patchwork-Welt nicht vor. Doch Angela hat offenbar keine Lust, sich schnöde abhängen zu lassen, und schmiedet ihrerseits das Eisen, solange es heiß ist. Auch sie hat wohl erkannt, dass Versöhnlichkeit das Gebot der Stunde ist: „Amadeus kommt in die Pubertät. Er braucht seinen Vater in dieser entscheidenden Zeit seines Lebens“, betont sie mitfühlend in „Bild“. Um scheinheilig einen süßen Giftpfeil auf Amadeus’ Mama hinterherzuschießen: „Sie muss in dieser extrem schwierigen Situation die Last der emotionalen und finanziellen Unterstützung auf ihren Schultern tragen.“ Damit reibt sie Lilly praktisch unter die Nase: Ohne Boris’ Kohle ist für dich der Ofen aus! Auch Tochter Anna bedauert öffentlich, wie „unfair“ die aktuelle Situation doch für ihren Halbbruder sei …