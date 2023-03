Boris Becker packt aus: Das ist der Grund für seine Schulden

In dem zweiten Teil der Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" erklärt Boris nun, wie sich der Schuldenberg angehäuft hat. Probleme mit Geld solle er bereits seit seiner Jugend gehabt haben. So habe sein früher Wimbledon-Sieg dazu geführt, dass er ein ganz anderes Leben führte, als heute: "Ich habe meine ersten Millionen mit 17 Jahren gewonnen und fühlte mich unbesiegbar", erzählt Boris.

Doch mittlerweile weiß er, dass er seinen "Tiefpunkt erreicht" habe und dies "akzeptieren" werde. Bedeutet "akzeptieren" in diesem Zusammenhang seine Schulden zu begleichen oder weiterhin mit seinen Geldproblemen zu leben? Das weiß wohl nur Boris selbst...

Obwohl Boris Becker einen Haufen Schulden hat, gibt er sein Geld mit vollen Händen aus und lebt ein Luxusleben. Erfahrt mehr dazu im Video.