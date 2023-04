Boris Becker: So plant er "die letzte Phase seines Lebens"

Um Boris Becker wurde es in den vergangenen Monaten nie ruhig: Nachdem der Ex-Tennis-Profi wegen Insolvenzstraftaten verhaftet wurde, ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Doch etwas an seinem verschwenderischen Lebensstil geändert, hat der 56-Jährige immer noch nicht: So kam ans Licht, dass er trotz Schulden, sein Geld weiterhin unter die Leute bringt. Doch damit soll jetzt Schluss sein, wie er in einem Interview mit dem brasilianischen Nachrichtenmagazin "Veja" anlässlich seiner neuen Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" verriet.