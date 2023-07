Boris Becker: Überraschendes Liebes-Aus!

Laut der "Bild" haben sich der 29-Jährige und das Model nach nur drei Jahren Beziehung getrennt.

Dania und Noah lernten sich über ihre Leidenschaft zur Musik kennen: "Ich bin mit einem Freund zu Noahs Haus gefahren (Noah - der für die Produktion meiner EP verantwortlich ist und ein unglaublicher Musiker ist) und ging dann irgendwie meinem Leben nach, bis mein Freund mich anrief und fragte, ob ich vorbeikomme und mir anhören könnte, was sie geschaffen hatten. Ich entschied mich natürlich für das Mikro, fand mich für eine Weile in einer Band mit den beiden wieder, und jetzt bin ich hier", sagte sie anlässlich ihrer Debüt-EP in einem Interview.

Trotzdem sei laut "Bild" ein Liebes-Comback der beiden nicht ausgeschlossen: Der Becker-Sohn und seine (Ex)-Freundin sollen nämlich nach wie vor Kontakt haben.