Boris Becker: Ungeheuerliche Vorwürfe! Ex-Frau Lilly enthüllt die grausame Wahrheit

"Das Gefängnis hat keinen besseren Menschen aus Boris gemacht. Boris lebt in seiner eigenen Welt, in der sich alles nur um Boris Becker dreht", poltert seine Ex Lilly im "Bild"-Interview. "Hätten wir nicht unseren Sohn, würde er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen." Harte Worte!

Und Lilly geht sogar noch einen Schritt weiter! "Boris ist es egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Dabei verband uns mal eine ehrliche Liebe", so die 46-Jährige. "Boris kann charmant und liebevoll sein, wenn er will. Aber auch extrem verletzend mit Worten. Ein Teufel." Autsch! Was für ein bitteres Fazit...