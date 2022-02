Brad Pitt: Liebeshammer! Das Versteckspiel hat ein Ende

Kein Scherz, der (immer noch) umwerfend attraktive Schauspieler und das 35-jährige One-Hit-Wonder aus Schweden sollen bereits seit letztem Sommer ein Paar sein! Und keiner hat’s bemerkt, seit seinem Ehe-Aus mit Angelina Jolie vor knapp sechs Jahren galt Brad offiziell als Single…

Doch nun scheint er wieder vergeben zu sein, erst vor ein paar Tagen speisten Brad und Lykke Li im neu eröffneten Hollywood-Restaurant "Mother Wolf". Und fuhren hinterher vermutlich auch gemeinsam nach Hause, denn sie wohnen praktisch Tür an Tür! "Die beiden konnten ihre Beziehung so lange geheimhalten, weil sie Nachbarn sind", so ein Insider zu "The Sun". Manchmal liegt das Gute eben wirklich ganz nah...