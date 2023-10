"B:REAL"-Star Jona Steinig: Traurige Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

"Ich bin erst seit zirka zwei Jahren im Reality-TV. Die ersten Anfragen für 'Love Island' und 'Bachelor' hatte ich, nachdem ich etwas mit Laura, der Verlobten von Pietro Lombardi, hatte", verrät Jona. Kurz nach der Liebelei war er bereit dafür, neue Frauen kennenzulernen und entschied sich dazu, bei der "Bachelorette" mitzumachen.

Und jetzt steht er bereits für das nächste TV-Format vor der Kamera! Bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" will er zeigen, was wirklich in ihm steckt. "An der Produktion 'B:REAL' hat mich am meisten gereizt, dass man ein bisschen mehr von seinem Leben zeigen kann. Wie man privat drauf ist, außerhalb von Shows. Ich wollte auch einfach mal eine andere Seite von mir zeigen." Sein Versprechen an die Fans: "Coole, lustige Geschichten, einige Streitereien und viel Drama!"

Jona hat relativ schnell bemerkt, dass ein Leben im Rampenlicht nicht immer einfach ist. "Ich habe das schon selbst miterlebt, dass ich einfach teilweise angegangen oder beleidigt worden bin hinter den Kameras und wenn die Kameras dann an waren, wurde ein komplett anderes Gesicht gezeigt", klagt er. Auch die Negativschlagzeilen haben ihm zu Beginn Kopfzerbrechen bereitet. "Mit den Schlagzeilen musste ich natürlich am Anfang erst einmal lernen umzugehen", erzählt Jona. "Ich hab gelernt, damit umzugehen. Aber es kann schon auch nervig sein, wenn ich mit einer Lady im Club bin und das dann in der Presse erscheint. Doof, wenn man kein Privatleben mehr hat. Aber ja, ich habe mich dazu entschieden, in der Öffentlichkeit zu stehen und muss jetzt lernen, damit umzugehen."