Brenda Brinkmann: Endgültiges TV-Aus?
Droht Brenda Brinkmann nach der "Villa der Versuchung" das endgültige TV-Aus? Viele Zuschauer stören sich sehr an ihrem Verhalten ...
Brenda Brinkmann kommt bei den TV-Zuschauern überhaupt nicht gut an.
© Joyn / Michael de Boer
In der "Villa der Versuchung" (bei SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) hat Brenda Brinkmann sich nicht unbedingt von ihrer besten Seite gezeigt. So lautet zumindest die Einschätzung einiger ihrer Promi-Kollegen. In der sechsten Folge der Sendung muss die streitlustige Luxusliebhaberin ihre Koffer packen, weil gleich sechs Stars sie knallhart aus der Villa gewählt haben. Und während Brenda sich sicher ist, dass sie einfach nur eine starke Konkurrenz für die anderen Kandidaten war und deshalb gehen musste, werfen die Kommentare der Zuschauer ein ganz anderes Licht auf die Situation ...
Fans fordern TV-Aus für Brenda
Im Netz häufen sich bereits die Kommentare der Zuschauer, die Brendas Verhalten scharf kritisieren und sogar fordern, dass sie in Zukunft nicht mehr im Reality-TV zu sehen sein sollte:
"Hatte noch nie so eine Abneigung gegenüber einem Menschen im TV. Aber Brenda braucht man auch nicht in weiteren Formaten. Unmenschlich."
"Dreist, dreister, Brenda. Sorry, aber ich hoffe, dass sie in keinem Format mehr Sendezeit bekommt."
"Brenda darf meiner Meinung nach keine Formate mehr bekommen."
"Wer öffentlich im Fernsehen einen anderen Menschen als wertlos bezeichnet, hätte meiner Meinung nach sofort rausfliegen müssen."
Zur Erinnerung: Brenda hatte Jasmin Herren (46) in der Show als "wertlos" bezeichnet.
Sie ignoriert die Kritik
Die Kommentare ihrer Kritiker ignoriert Brenda derweil gekonnt. Zuletzt hatte Raúl Richter (38) im Netz mit ihr abgerechnet. Support bekommt sie in dieser schwierigen Zeit besonders von ihrer guten Freundin Alessia Herren (23), die sie auf ihrem Instagram-Kanal mit lieben Kommentaren überhäuft. "Ich bin so stolz auf dich" und "Ich habe dich so vermisst" ist auf Brendas Kanal beispielsweise zu lesen. Bei so viel Unterstützung lassen sich die spitzen Bemerkungen der Zuschauer schon gleich viel besser ignorieren ...