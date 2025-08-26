Brenda Brinkmann: Endgültiges TV-Aus?

Die Kommentare ihrer Kritiker ignoriert Brenda derweil gekonnt. Zuletzt hatte Raúl Richter (38) im Netz mit ihr abgerechnet. Support bekommt sie in dieser schwierigen Zeit besonders von ihrer guten Freundin Alessia Herren (23), die sie auf ihrem Instagram-Kanal mit lieben Kommentaren überhäuft. "Ich bin so stolz auf dich" und "Ich habe dich so vermisst" ist auf Brendas Kanal beispielsweise zu lesen. Bei so viel Unterstützung lassen sich die spitzen Bemerkungen der Zuschauer schon gleich viel besser ignorieren ...