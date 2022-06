Britney Spears: Nach Hochzeit - Wird das ihr neuer Künstlername?

Sam Asghari betitelt sich und seine Frau Britney als "Mr. and Mrs. Asghari", was ein Hinweis auf eine mögliche Namensänderung der Sängerin sein könnte. Ob Britney wirklich den Namen ihres Mannes angenommen hat, ist nicht bekannt. Auch die 40-Jährige selbst äußerte sich noch nicht zu den Spekulationen. Unter welchem Namen sie demnach in Zukunft auftreten und Musik veröffentlich wird, bleibt abzuwarten. So ikonisch, wie der Name Britney Spears jedoch ist, wird sie sich doch bestimmt nicht davon trennen wollen...

