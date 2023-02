Britney Spears: Schock-Video aufgetaucht! "Ruft nicht die Polizei"

Nachdem Britney Spears den Rechtstreit um die Vormundschaft ihres Vaters gewann und seither frei über ihr Leben bestimmen kann, machen sich Fans Sorgen um die "Hit Me Baby One More Time"-Interpretin. Auf Social Media sorgt die Sängerin mit ihren skurrilen Videos immer wieder für Verwirrung. Kam es etwa schon so weit, dass Fans sich auf Sorge an die Polizei wendeten? Britney macht ihren Anhängern in einem neuen Clip auf Instagram nun völlig aus dem Nichts eine Ansage - "Also Leute, wenn ich mein Instagram lösche, ruft nicht die Polizei":