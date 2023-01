Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Familien-Beichte! Sie brauchen Hilfe

Immer wieder zeigt Anna-Maria Ferchichi private Einblicke auf Instagram. Die 8-Fach-Mama kümmert sich liebevoll um ihre Kinder in ihrer neuen Wahlheimat in Dubai und nimmt ihre Fans in ihr Mami-Leben mit. Dennoch ist nicht alles so einfach, wie es scheint. Die Frau von Bushido verrät nun ihr Geheimnis, wie sie den Alltag als Großfamilie in den Griff bekommen: