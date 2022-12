Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Jetzt kommt die Wahrheit über ihre 8 Kinder ans Licht!

In einer Fragerunde auf Instagram verriet Anna-Maria Ferchichi nun, dass sie sich ihre Zukunft eigentlich nicht von Anfang an so ausgemalt hat. Als junges Mädchen habe sie sich weder eine Bilderbuchhochzeit ausgemalt noch davon geträumt, später mal eine große Familie zu haben. Einzig und allein ihr Mann Bushido war der Grund, wieso sie nun 8-Fach-Mama ist, gibt sie jetzt zu: