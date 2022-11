Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Jubel-News! Sie machen es offiziell

Eigentlich sind Bushido und Anna-Maria Ferchichi bereits seit 2012 glücklich verheiratet. Seither meistern sie gemeinsam den Familienalltag mit mittlerweile 8 Kindern. Nach den Trubel der letzten Monate scheint jetzt Bushidos romantische Seite erweckt worden zu sein - Der Rapper machte seiner Anna-Marie nun noch einmal einen Heiratsantrag.

In seiner Instagram-Story nahm der Rapper seine Community nun mit mehreren Clips mit zu dem romantischen Abend mit seiner Anna-Maria. Der 44-Jährige überraschte die 8-Fach-Mama mit einem Candle-Light-Dinner am Strand inklusive einem Herz aus Lichtern am Strand sowie einem rosenbedeckten roten Teppich. Dann lässt er vor seinen Fans die Bombe platzen und präsentiert stolz den Verlobungsring an Anna-Marias Finger.

Anlässlich ihres 10. Hochzeitstags war eine zweite Verlobung schon seit Jahren geplant, doch als ihnen die Corona-Erkrankung ihrer Drillinge an ihrem eigentlichen Hochzeitstag einen Strich durch die Rechnung machte, hatte Anna-Maria diesen Traum bereits aufgegeben. Dass sie ihr Gatte sie nun auf so romantischen Art mit dem Antrag überrascht, hätte sie nicht erwartet. Umso glücklicher ist die 41-Jährige nun und hat natürlich erneut "Ja" gesagt!

