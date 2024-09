Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Sex im Sommerhaus! "Ich hab’ sie bald so weit"

Bushido (46) scheint einen unerfüllten Wunsch zu hegen – der Rapper will ins "Sommerhaus der Stars"! Das gab er nun gegenüber RTL zu. Doch damit nicht genug. Der Familienvater will nicht nur in die Promi-WG in Bocholt einziehen, sondern schließt auch nicht aus, dort mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) vor laufenden Kameras auf Tuchfühlung zu gehen. An welchem Ort er sich ein Schäferstündchen im "Sommerhaus" vorstellen könnte, ließ er ebenfalls durchsickern.