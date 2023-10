Cal Wilson: Die Komikerin stirbt mit 53 Jahren

"Wir sind erschüttert über die Nachricht, dass Cal Wilson, die beliebte Stand-up-Comedienne, Autorin und Schauspielerin, nach kurzer Krankheit im Royal-Prince-Alfred -Krankenhaus in Sydney im Kreise ihrer Familie und Freunde verstorben ist", heißt es in einer Erklärung von "Token Artists", die dem "New Zealand Herald" vorliegt.

2003 zog Cal nach Melbourne, um ihre Karriere als Komikerin voranzutreiben. Sie war in Shows wie "Would I Lie To You", "Skithouse" und "Good News Week" zu sehen. Außerdem verzauberte sie die TV-Zuschauer als Moderatorin von "The Great Australian Bake Off".

Im Netz häufen sich bereits die Beileidsbekundungen ihrer Fans und Promi-Kollegen. "Das ist so tragisch und meine Gedanken sind bei Cals Familie. Ich hatte das Glück, mit Cal an mehreren Projekten zu arbeiten", schreibt Rebel Wilson. "Sie war so unglaublich talentiert und unglaublich nett."