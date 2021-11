Calantha Wollny: Krasses Geständnis! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Heftig! Mit so viel Leid hätte wohl keiner gerechnet, denn all diese Ereignisse wurden noch nie über die Wollny Tochter öffentlich gemacht! Solche Erlebnisse sind schwer zu verarbeiten, so wie es aussieht hat Calantha bereits die Kraft gefunden darüber zu sprechen. Zudem kann sie sich hoffentlich auf die Unterstützung ihres Freundes Mason verlassen, der ihr in diese schweren Zeit bestimmt eine wichtige Stütze war. Ganz viel Kraft an die junge Mutter!

Starke Nerven braucht momentan auch Melanie Müllers Noch-Ehemann Mike Blümer! Sie wurde nun nämlich turtelnd mit einem anderen Mann erwischt. Mehr dazu erfährst du im Video: