Carmen Geiss: Angstattacken! Jetzt zieht sie sich in Monaco zurück

Besonders bitter für Carmen: Nicht mal ihr eigener Bodyguard, der mit am Tisch saß, bemerkte etwas vom Beutezug des luxusliebenden Langfingers. "Morgen bin ich wieder in Monaco, denn da kann ich sicher sein, dass mir keiner etwas stiehlt", jammerte sie nach dem Diebstahl auf Instagram. Klar, den Wertverlust von rund 5.000 Euro kann Carmen locker verschmerzen, die Anschaffung einer neuen Valentino-Tasche ist schließlich kein Thema für sie.

Der immaterielle Schaden ist jedoch größer, denn der dreiste Dieb streute Salz in eine schmerzhafte Wunde: So gern Carmen mit ihrem Reichtum protzt, so tief sitzt ihre Angst vor überall lauernden Gefahren. Vor einiger Zeit versetzte die Prophezeiung einer Wahrsagerin, sie werde in einem roten Auto sterben, Carmen derart in Panik – dass sie seither rote Fahrzeuge meidet. Dass sie nun im Urlaub ausgeraubt wurde, dürfte das Gefühl der Unsicherheit noch mal verstärkt haben.

Jedenfalls glich ihre Abreise einer Flucht: Am Tag nach dem Diebstahl düsten sie und Ehemann Robert (58) direkt zurück nach Monaco, wo die Welt in ihren Augen noch in Ordnung und die Kriminalitätsrate beruhigend niedrig ist, wohl auch, weil die Superreichen dort unter sich sind – und entsprechend gut abgeschirmt von Gelegenheitsdiebstählen. Doch Carmen sollte aufpassen, dass die Steueroase am Mittelmeer nicht zum goldenen Käfig ihrer Ängste wird…