Carmen Geiss: Dieser Schönheitseingriff ging richtig daneben!

Auch im Hinblick auf ihr Gewicht hätte die Wahl-Monegassin bereits einiges ausprobiert. Aktuell fühle sie sich wieder wohler in ihrem Körper. Heute achtet sie genau auf ihre Ernährung und wiegt sich morgens und abends. "Damit ich sehe, wie viel ich über Nacht verloren habe. Insgesamt sind es schon zwölf Kilo! Heute wiege ich zwischen 55 und 56 Kilo. Mein Traum waren 52", lässt die 59-Jährige durchsickern. Carmen scheint inzwischen also genau zu wissen, was sie will – und was sie nicht mehr will.

Warum sich Carmen Geiss vor kurzem noch Sorgen um ihre Gesundheit machen musste, erfährst du im Video: