Carmen Geiss: So schön sieht sie mit kurzen Haaren aus

Carmen Geiss ist für ihre lange Wallemähne bekannt. Ihr blondes Haar setzt die Millionärsgattin immer perfekt gestylt in Szene. Doch das war nicht immer so! Zeitweise trug die Frau von Robert Geiss auch kurze Haare. Schnipp, schnapp – Haare ab! So gut stand ihr dieses Haarexperiment ...