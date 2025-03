Carmen Geiss: Heißer Flirt! Hat Robert etwa Grund zur Eifersucht?

In der aktuellen Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" steht bei Familie Geiss wieder einmal ein Fotoshooting an. Doch statt selbst vor der Kamera zu stehen, werden diesmal echte Models in Szene gesetzt: Für die neue Kollektion von Roberts Modelabel "Roberto Geissini" wird auf ihrer Yacht Indigo Star geshootet. Mit an Bord ist Männermodel Charlie, der sich in den neuen Klamotten eingekleidet, ablichten lässt. Ob er auch der Grund dafür ist, dass Carmen und Robert sich wenig später so richtig in die Haare bekommen?