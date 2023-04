Carmen Geiss: Jetzt packt sie aus! Die ganze Wahrheit über das Pleitedrama

"Uns geht es so schlecht, dass wir gerade wieder ein Grundstück gekauft haben. Wie sagt man so schön: Unser Handtuch ist fettiger als so manch anderem seine Suppe. Nein, im Ernst – uns geht es sowohl finanziell als auch gesundheitlich sehr gut", erklärt Carmen auf Nachfrage. Während des Lockdowns sind die Einnahmen natürlich etwas zurückgegangen. "Aber wir sind breit aufgestellt. Man sollte immer 30 Prozent in Aktien haben, 30 Prozent in Immobilien und 30 Prozent Cash. So halten wir das."

Die Familie setzt außerdem auch auf Immobilien. "Wir verkaufen Häuser und kaufen neue. Wie gerade in Dubai. Wenn wir Immobilien verkaufen, dann deshalb, weil wir zu viele haben. Wenn die Häuser leer stehen, werden sie nicht schöner. Aber wir verkaufen nichts aus finanzieller Not heraus", stellt sie klar. "Natürlich beruhigt es, wenn man Geld hat. Aber mein Sinn im Leben ist meine Familie. Meinen Ehemann und meine Kinder glücklich zu sehen und irgendwann Oma zu werden."