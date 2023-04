Robert & Carmen Geiss: Pleite-Schock! Jetzt müssen Davina und Shania sie retten

Denn Corona ist auch an den Geissens nicht spurlos vorbeigegangen. Wie das Wirtschaftsmagazin Business Insider berichtet, schrieben ein paar Firmen der Familie in den Jahren 2019 und 2020 tiefrote Zahlen. Manche machten weniger Umsatz, andere gar Schulden in Millionenhöhe, etwa die Roberto Geissini Holding AG in Luxemburg. Die verzeichnete 2020 angebliche 87.000 Euro Verlust und weist Rechnungen von mehr als elf Millionen Euro auf. Oder Whereland Real Estate S.A., die 2019 etwa 237.000 Euro Verlust und 2,42 Millionen Euro Schulden machte. Gut möglich, dass sich Robert und Carmen bei derartigen Horror-Bilanzen ihr gewohntes Luxusleben bald nicht mehr leisten können. Schon jetzt ist bei dem kultigen Ehepaar längst nicht alles Gold, was glänzt. Beispiel: die 38-Meter-Jacht "Indigo Star", mit der die Familie in der TV-Doku über die Meere schippert. Das Luxusschiff ist in Besitz der "Ghost Shipping Company S.A", kann auch von Privatpersonen für einen Tagespreis von 15.000 Euro gechartert werden. Und wie die "Bild"-Zeitung bereits 2016 berichtete, wird der Aufenthalt der Geissens auf der Jacht vom TV-Sender bezahlt – inklusive Sach- und Personalkosten. Da trifft es sich gut, dass die Geissen-Töchter Shania und Davina mit gerade einmal 18 und 19 Jahren schon ihr eigenes Geld verdienen – und notfalls die Eltern unterstützen können.