Carmen Geiss: Peinliche Wissenslücke sorgt für Lacher bei Familie und Publikum

Sichtlich verwirrt über die Lage von Marrakesch will Carmen von ihrer Familie wissen, ob die Stadt in Arabien liegt. "Ne, das ist in Afrika", stellt Robert kopfschüttelnd klar. Auch Tochter Davina greift ihrer Mutter unter die Arme: "Mama, dann würden wir viel länger fliegen als eineinhalb Stunden. Wir fliegen nach Afrika!" Doch die 59-Jährige bleibt ungläubig und stellt fest: "Ach, ist Afrika so nah?" Für Carmen war bislang nur Südafrika als Teil des Kontinents bekannt – dass beispielsweise auch Tunesien in Afrika liegt, ist für sie eine völlig neue Erkenntnis. Dabei beträgt die Luftlinie zwischen Nizza, dem Abflugort, und Marrakesch lediglich rund 1.900 Kilometer.