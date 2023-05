Carmen Geiss: Schock-Video aufgetaucht! Große Sorge um die TV-Millionärin

In einem Instagram-Video meldet Carmen sich bei ihren Fans und blickt direkt in die Kamera. Dabei fällt auf, dass sie mit einem Auge nicht mehr richtig blinzeln kann. "Heute laufen die Geissens das letzte Mal bei RTLZWEI. Aber nur für dieses Jahr! Keine Angst, wir drehen schon wieder weiter für nächstes Jahr", erklärt sie und tut dabei so, als wäre alles in Ordnung.