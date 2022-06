Carmen Geiss & Robert Geiss: Traurige Trennung nach all den gemeinsamen Jahren

Gelitten haben darunter aber auch die Zuschauer! Denn mit Opa Reinholds Verschwinden aus der Familien-Doku ging auch jede Menge TV-Spaß flöten. Bis jetzt! Denn nun kochen die Geiss-Girls Shania und Davina ihr eigenes Luxus-Süppchen mit dem Show-Ableger „We love Monaco“ – und servierten dem Publikum endlich das lang ersehnte Wiedersehen mit dem schrulligen Opa! Um Roberts Vater zu dessen 80. Geburtstag in Spanien zu beglücken, haben die Töchter kurzerhand über Roberts "Office Managerin" Elke ("Sag uns Bescheid, wenn alles bestätigt ist") einen Privatjet gemietet! Auf Mallorca angekommen, folgen Umarmungen, Küsse und Tränen. Und Opa Reinhold kann sein Glück kaum fassen: "Ich bin – wie sagen die jungen Leute – geflasht!" Als er erfährt, dass Davinas Wildledertreter 1900 Euro gekostet haben, kommt allerdings wieder der alte Reinhold raus: "Da komm ich nicht mehr mit!", so sein Urteil. Apropos nicht mitgekommen: Schwiegertochter Carmen blieb der Überraschungssause als Einzige lieber fern! Ihre eigene Mutter musste nämlich dringend zeitgleich in Köln besucht werden … Für die Familienzusammenführung gilt also: Fortsetzung folgt!