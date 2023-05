Carmen Geiss: Zuckersüße Baby-Beichte! Sie kann es kaum erwarten

"Mutter sein bedeutet mir sehr viel. Mehr, als man in Worte fassen kann, da ich in der Vergangenheit auch neun Fehlgeburten hatte und eine Eileiterschwangerschaft. Ich fühle mich sehr von Gott gesegnet, dass ich so eine tolle Familie habe. Ich habe weltklasse Kinder und einen tollen Mann", schwärmt Carmen im Gespräch mit Woche heute.

Und sie kann es kaum erwarten, endlich Oma zu werden! Bisher sind ihre Töchter aber noch nicht in festen Händen. "Wenn der Richtige kommt, bin ich die Erste, die gerne Oma werden will. Ich würde ihnen auch jeden Tag die Babys abnehmen, das wäre für mich das Größte", freut sie sich.